Atalanta-Midtjylland, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Djimsiti, intervento da rosso"

Pochi episodi, ma - scrive La Gazzetta dello Sport - all'Atalanta si può dire sia andata bene alla mezz'ora del primo tempo, quando Djimsiti entra a forbice su Kaba a metà campo. Un intervento duro, pericoloso e gratuito che l'arbitro greco Sidiropoulos punisce con un giallo. L'espulsione non sarebbe stata un'invenzione. Bello e vigoroso il duello Romero-Kaba, che finisce con un'ammonizione a testa: corrette le decisioni di Sidiropoulos in entrambi i casi. Gasperini si lamenta nel finale per le perdite di tempo danesi e non ha tutti i torti.