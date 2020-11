Atalanta, Muriel sistema il Crotone. Corriere di Bergamo: "Ma è allarme infortunati coi Reds"

vedi letture

L'Atalanta batte il Crotone, non senza sofferenza, e riprende il suo percorso in campionato dopo due sconfitte nelle ultime due giornate. Una buona vigilia, dunque, in vista del big match col Liverpool di martedì prossimo, al quale Gian Piero Gasperini arriva senza Gosens e de Roon e coi dubbi Hateboer, Romelo e Toloi. "Muriel sistema il Crotone. Ma è allarme infortunati con i Reds", titola in prima pagina il Corriere di Bergamo.