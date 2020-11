Atalanta, quanti elogi allo scouting. Corriere di Bergamo: "Al top nel formare talenti"

L'Atalanta può tirare più di un sospiro di sollievo, come scrive il Corriere di Bergamo oggi in edicola. Mario Pasalic è risultato negativo al tampone effettuato con la Croazia dopo la positività di Vida. Gli altri nazionali non si sono infortunati. E infine uno studio Cies pone i nerazzurri in testa alla classifica italiana delle produttrici di talenti, prendendo in considerazione i calciatori che, tra i 15 e 21 anni, sono stati almeno per tre stagioni all’interno di un unico club. "Atalanta al top nel formare talenti", titola il quotidiano.