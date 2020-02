vedi letture

Atalanta-Roma, La Gazzetta dello Sport: "Palomino-Pasalic, ribaltone Dea"

In taglio basso su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il successo in rimonta dell'Atalanta contro la Roma nell'ultimo anticipo del sabato. "Palomino-Pasalic: ribaltone Dea", il titolo del quotidiano rosa che racconta una partita in cui i giallorossi erano passati in vantaggio allo scadere del primo tempo grazie alla rete del solito Dzeko, ma nel secondo grazie ad una scossa alla fine a spuntarla è la squadra di Gasperini.