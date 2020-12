Atalanta-Roma, la moviola del Corriere dello Sport: "Non è rigore su Zapata e Gosens"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio alla moviola di Atalanta-Roma con il titolo seguente: "Non è rigore su Zapata e Gosens". Nel complesso prestazione da 6 per Di Bello. Forse qualche sbavatura da un punto di vista disciplinare (grazia ad inizio partita Mancini da un giallo netto), ma nei due episodi in area giallorossa, uno nel primo tempo e l'altro nella ripresa, vede bene. C'è un contrasto tra Mancini e Zapata, il difensore tocca il pallone e l'attaccante si lascia andare. Intervento in scivolata di Karsdorp su Gosens, l'olandese prende prima il pallone, poi c'è un contatto con l'avversario che resta a terra, non punibile.