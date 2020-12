Atalanta senza Gomez e Ilicic, Corriere di Bergamo: "Situazione delicata, due sfide chiave"

Una delle settimane più ricche di tensione per l'Atalanta, partita col diverbio tra Gomez e Gasperini, terminerà oggi sul campo dell'Udinese. "Una situazione delicata. Due sfide chiave", scrive in prima pagina il Corriere di Bergamo, ricordando che "Gomez e Ilicic restano a casa", come annunciato da Gasperini e titolato dallo stesso quotidiano. Dopo la trasferta di Udine, ci sarà il match decisivo contro l'Ajax in Champions League. Sulla Dea cade anche la tegola Covid: Gosens è risultato positivo.