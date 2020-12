Atalanta, tutto in una notte. La Gazzetta dello Sport: "Gasp-Gomez, è vera tregua?"

"Gasp-Gomez, è vera tregua?". Questo il titolo che utilizza La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sull'Atalanta che oggi si gioca tutto in una notte. I bergamaschi vogliono svoltare la propria stagione e con l'Ajax sarà molto di più di una partita crocevia complici anche i 9,5 milioni di euro come premio per gli ottavi di Champions al fronte dei 500mila euro dei sedicesimi di Europa League. Salvo sorprese Gomez ed Ilicic giocheranno con Pessina alle loro spalle, ma le tensioni tra Gasperini e i due calciatori rimangono: se con lo sloveno sono state conseguenti, con l'argentino tutto è partito da questioni tattiche ed ha indebolito un rapporto già a volte in passato complicato. Un buon risultato stasera potrebbe aiutare ad allenare le tensioni, magari fino a gennaio quando potrebbe iniziare a galleggiare il classico "o io, o lui" e magari ripartirà anche il tormentone Arabia Saudita.