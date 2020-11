Atalanta, una sola vittoria nelle ultime 5. Corriere di Bergamo: "Con lo Spezia passo falso"

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite per l'Atalanta, che sul campo dello Spezia non va oltre lo 0-0 nel secondo anticipo dell'ottava giornata di Serie A. "Contro lo Spezia un passo falso", titola in prima pagina il Corriere di Bergamo raccontando di un pareggio giusto. "Colpa forse anche della stanchezza di molti (Gomez su tutti) per gli impegni con le Nazionali", scrive ancora il quotidiano.