Attacco Juve, Gazzetta: “E’ il primo stop, Allegri non fa tredici”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calcio è un gioco semplice, come ripete continuamente Massimiliano Allegri, e per vincere bisogna fare un gol in più degli avversari. Il paradosso è che la straordinaria macchina da gol bianconera, che ha il miglior attacco del campionato e prima di fermarsi al Mazza segnava consecutivamente da 12 partite, s’è inceppata proprio sul più bello, scrive La Gazzetta dello Sport. Nella tana della Spal, che già aveva inchiodato sul pari l’Inter e dove il Napoli aveva vinto con sofferenza. Spal viva e solida, capace di imporre ritmi alti alla Signora per buona parte della partita. E in grado di togliere efficacia a Dybala e Higuain. Ieri sembrava che i superpoteri dei due argentini fossero rimasti a Torino.