Avellino, Il Mattino: "Casertana su Castaldo, De Vito lo blinda"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Casertana bussa con insistenza alla porta dell'Avellino, che però non ha intenzione di aprire una trattativa per Luigi Castaldo. A confermarlo è stato il ds Enzo De Vito: "Non appena avremo la possibilità di farlo ci siederemo al tavolo con il suo agente e chiariremo ogni cosa. Castaldo non si muove da Avellino perché è la nostra bandiera", le parole riportate dall'edizione irpina del quotidiano Il Mattino.