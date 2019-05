"Totti, un docufilm e i dubbi sul futuro". Questo il titolo in prima pagina de Il Messaggero a proposito dell'ex capitano della Roma. L'eterno numero 10 giallorosso, infatti, avrà presto una serie tv su di lui, ma restano comunque dei punti interrogativi sul suo futuro. Ieri, appunto, durante la Hall of Fame ha dichiarato quanto segue: "Io dt della Roma? Non lo so".

Con il Bologna 3-3 - Così titola in taglio alto in prima pagina il quotidiano sul monday night di ieri sera. Con il pareggio contro la Lazio la squadra di Sinisa Mihajlovic è matematicamente salva. Ed a Roma temono l'addio del mister Simone Inzaghi.