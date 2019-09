"Ribery ci aiuterà a battere la Juve": così Milan Badelj al Corriere dello Sport. Grande attesa per Fiorentina-Juventus, match in programma domani alle 15, allo stadio Franchi. Il centrocampista tornato a Firenze dopo un anno di 'esilio' alla Lazio, ha parlato della sfida di domani e dell'arrivo a Firenze dell'ex Bayern: "Ribery è oro per Firenze. Esperienza e personalità, è uno da Pallone d'Oro e se lo gode la Fiorentina. La Juve? Meglio affrontarla adesso...".