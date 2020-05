Bale e James Rodriguez in vendita, la prima pagina di AS: "Riserve in liquidazione"

Oggi alle 07:07 Rassegna stampa di di @RaimondoDM

Non sono in edicola quest'oggi i giornali italiani, 2 maggio 2020. Regolarmente in edicola, invece, la stampa spagnola, con 'AS' che dedica la prima di oggi ai giocatori del Real Madrid che saranno sul mercato nella prossima finestra di calciomercato. Si tratta - si legge - di ben dodici calciatori ma i più importanti sono Gareth Bale e James Rodriguez. "Riserve in liquidazione", il titolo proposto. "La pandemia e una rosa con troppi calciatori costringono il Real Madrid a vendere vari calciatori rinomati prima di poter affrontare nuovi acquisti", scrive 'AS'.