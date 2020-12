Ballardini torna per la quarta volta. La Gazzetta dello Sport: "Il Mr. Wolf del Genoa"

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport spazio al quarto ritorno di Ballardini in Liguria: "Il Mr. Wolf del Genoa". Il tecnico impersona sul serio la versione calcistica del mister Wolf di "Pulp Fiction", il film cult di Quentin Tarantino: arriva, risolve i problemi e saluta. La sua quarta volta al Genoa sarà complicata, la classifica è disastrosa e la squadra smarrita. La gente genoana ama Ballardini, lo chiama "zio Balla" con affetto. Ne apprezza la genovesità, in parte acquisita e in parte no, naturale. Lui ha la faccia un po' così del genovese scettico, e come ogni ligure che si rispetti non svende le parole, le sceglie con attenzione.