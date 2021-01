Balotelli in gol dopo 4 minuti. Il QS: "E' subito festa per Super Mario. Ora assalto alla A"

"E' subito festa per Super Mario. Ora assalto alla A". Questo il titolo che il QS in edicola questa mattina dedica a Balotelli. Quattro minuti e qualche secondo per presentarsi ai suoi nuovi tifosi del Monza con un gol per l'ex enfant prodige del calcio italiano. Dopo 9 mesi di inattività, in 23 giorni, l'ex Milan ha fatto di tutto per mettersi a disposizione di Brocchi recuperando la forma e Monza adesso gode con il fattore B: Balotelli, Barillà, Boateng. Il 3-0 alla Salernitana proietta il club a 2 pnti dalla vetta occupata proprio dall'Empoli e dai campani. Con un Balotelli in più, Berlusconi e Galliani possono sognare.