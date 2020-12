Balotelli riparte dalla Serie B, Il Giornale: "Il Monza si regala SuperMario"

Nella giornata di ieri la notizia è stata confermata anche dalla dirigenza: Mario Balotelli riparte dal Monza. Un'occasione in Serie B per l'attaccante attualmente svincolato. "Ultima chiamata per Balotelli. Il Monza si regala SuperMario", titola oggi in edicola Il Giornale.