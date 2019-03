"Success story" titola L'Equipe oggi in edicola, con in prima pagina evidenziando l'originale festeggiamento di Mario Balotelli, che apre le marcature nel successo contro il Saint-Etienne, e si fa una Instagram Story in diretta con Florian Thauvin. "Il suo idillio con il Marsiglia continua e la squadra scavalca il Saint-Etienne al quarto posto".