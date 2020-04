Bamonte a La Gazzetta dello Sport: “Azzeriamo per ripartire con nuove basi”

Uno dei decani della Serie C, il patron della Giana Erminio Oreste Bamonte dalle colonne de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione in Serie C e dettato la sua ricetta per riprendere. “Azzeriamo per ripartire daccapo con nuove basi”, è il titolo dell'intervista.”Spero che arrivi un aiuto dallo Stato per continuare a pagare gli stipendi dei giocatori e che la fidejussione di quest’anno sia svincolata in modo da poterla riutilizzare per la prossima iscrizione. - spiega Bamonte - Il semiprofessionismo e un nuovo regime fiscale possono essere la base per la ripartenza della Serie C”.