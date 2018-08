Barça, Mundo Deportivo: "Gamper per lasciare tutti a bocca aperta"

© foto di Lazzerini

"Gamper para abrir Boca". Mundo Deportivo gioca con le parole in vista del Trofeo Gamper di oggi pomeriggio tra Barcellona e Boca Juniors, in programma al Camp Nou alle 18.15. Un match in cui i blaugrana vogliono lasciare subito a bocca aperta i propri tifosi, forti dei loro quattro nuovi acquisti Vidal, Arthur, Lenglet e Malcom, e pronti a festeggiare la Supercoppa di Spagna appena vinta col Siviglia.