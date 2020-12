Barça-Juve, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Caos Stieler, rigori generosi"

La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi da moviola in Barcellona-Juventus. "Caos Stieler, rigori generosi" scrive il quotidiano. Tanti gli episodi, arbitro non sempre convincente. Al 12’ rigore per Araujo su CR7: quantomeno generoso, il contatto è spalla a spalla. Al 24’ dubbi per un mani di Pjanic, l’arbitro fa giocare e il Var non interviene. Al 46’ giusto far giocare per Mc Kennie su Messi, non c’è nulla. Al 49’ ancora un mani, netto, di Lenglet. Stieler se lo perde e il Var lo richiama al monitor: rigore senza il giallo al francese (sarebbe stato il secondo), con Pirlo che s’infuria e battibecca con Koeman. Al 65’ Braithwaite è pescato in fuorigioco davanti a Buffon ma prima c’è un pestone impunito di Messi su Morata. Al 73’ indica ancora il dischetto per De Ligt su Griezmann, ma ce ne vuole prima che si renda conto della segnalazione del secondo assistente che sbandiera il fuorigioco. Al 78’ Puig sgambetta Bentancur, l’arbitro fischia e poi estrae il giallo per Firpo, ma è per le proteste. Fosse stato per il fallo il Var sarebbe intervenuto per scambio d’identità.