Barcellona, Il Giornale: "Sorpresa, ora Messi può votare in Italia"

Lionel Messi cittadino di Recanati e, di conseguenza, implicato nelle prossime elezioni amministrative e comunali, tanto che dal Comune gli sono stati spediti fino alla sua casa di Barcellona ttti i documenti necessari per votare. Il motivo? Il suo trisavolo, di Recanati per l'appunto. Strano a dirsi, ma è così, come rivelato ieri dal Corriere della Sera. Ne parla oggi Il Giornale, che in prima pagina dedica spazio alla vicenda: "Sorpresa, ora Messi può votare in Italia".