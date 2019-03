"Che venga il Lione". Mundo Deportivo, dopo la vittoria per 3-1 del Barcellona contro il Rayo Vallecano, surriscalda già l'atmosfera in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions coi francesi in programma mercoledì sera. Dembelé resta in dubbio, ma Valverde potrà contare sui motivatissimi Messi, Suarez e Piqué, a segno proprio nell'ultimo turno di Liga.