Barcellona, Mundo Deportivo celebra il rientro di Messi: "Torna"

"Vuelve". Torna, all'italiana. Una sola parola nel titolo principale dell'edizione odierna del Mundo Deportivo. E quand'è così non può che riferirsi a Leo Messi, che a tre settimane dal suo infortunio si rivedrà per la sfida contro il Betis. Per Valverde il '10' può giocare e non ha paura a scendere già in campo. Recuperato anche Umtiti.