Barcellona-Inter 2-0, La Stampa: "Interrotta"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Interrotta" titola La Stampa in riferimento al ko della squadra di Luciano Spalletti ieri sera in Champions League. "I nerazzurri cadono al Camp Nou: il Barça mette fine alla striscia di 7 vittorie consecutive. La squadra di Spalletti mai pericolosa, ma il ko non pregiudica il cammino verso gli ottavi".