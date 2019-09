"Messi per sempre". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna di Mundo Deportivo, che si sofferma sul futuro della stella argentina. Il Barcellona non ha nessun dubbio sulla continuità di Leo e per questo ha intenzione di offrirgli un contratto a vita. Il padre del crack sudamericano e il presidente Bartomeu sono in continuo contatto.