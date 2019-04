Di seguito le prime pagine dei giornali inglesi in vista della sfida di Champions League di questa sera fra Barcellona e Manchester United. Evidenziate le parole di Ole Gunnar Solskjaer che vuole ripetere il miracolo già fatto a Parigi quando i Red Devils sono riusciti a ribaltare uno 0-2 casalingo vincendo 3-1 al ritorno. "Abbattili" titola Star Sport immortalando Ole Gunnar Solskjaer e Marc Rashford, obiettivo proprio dei catalani. "I Nou we can do it" il gioco di parole del Sun, ossia: "So che possiamo farcela" in riferimento al risultato da ribaltare. "Festeggiamo come nel 1999" scrive il Telegraph in riferimento al successo in finale di Champions League contro il Bayern al Camp Nou, quando i red devils ribaltarono la partita segnando due reti nel recupero, una delle quali di Solskjaer. "Non possiamo addormentarci di nuovo" scrive il Times.