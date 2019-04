"Fame di semifinali" titola Sport oggi in edicola. Questa sera alle 21 si gioca Barcellona-Manchester United. Si parte dall'1-0 per i catalani. E un trafiletto su Juventus-Ajax: "De Jong recupera per eliminare Cristiano". Il centrocampista olandese, ricordiamo, dal 1° luglio sarà ufficialmente un giocatore del Barcellona. "This is Barça" titola Mundo Deportivo: "I blaugrana con tutto il loro arsenale in cerca della prima semifinale in quattro stagioni. Pesa l'1-0 dell'andata ma nessuno si fida di uno United che ha già vinto a domicilio sul campo di Juventus e PSG".