Barcellona, Mundo Deportivo titola: "Accordo totale con Griezmann"

Antoine Griezmann-Barcellona, ci siamo. Tanto che l'edizione odierna di Mundo Deportivo parla già di cifre ben determinate per il contratto dell'attaccante francese: "Quindici milioni a stagione per cinque anni, accordo totale tra i blaugrana e Griezmann", titola il quotidiano catalano. Valverde si prepara così ad accogliere nel suo attacco la stella dell'Atletico Madrid, fresca di vittoria dell'Europa League con una doppietta decisiva in finale.