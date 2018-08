Barcellona, Sport in prima pagina: "Pericolo Rakitic!"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Pericolo Rakitic!". Il PSG è disposto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per rilevare il centrocampista del Barcellona. Rabiot non rientrerebbe nell'operazione, con il croato che dovrà decidere cosa fare entro questa settimana.