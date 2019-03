© foto di Gaetano Mocciaro

La stampa catalana incensa Leo Messi, autore della tripletta con cui il Barcellona ha spazzato via il Betis e si è portato a +10 sull'Atlético secondo. La Liga ormai è a un passo. "Un Barça da 10" titola Mundo Deportivo, come il numero di maglia dell'argentino, che ha preso pure l'ovazione del "Benito Villamarin". Per Sport il titolo scelto è: "La Liga ha un proprietario".