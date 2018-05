Bari, Corriere del Mezzogiorno: "Due punti persi e gara in trasferta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Due punti persi e gare in trasferta", si legge nell'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno in merito alla sentenza che ha riguardato il Bari. Due punti di penalizzazione, lo scivolone al sesto posto a vantaggio del Cittadella e l'inibizione per tre mesi per il presidente Giancaspro. Per effetto della nuova classifica, il Bari giocherà il turno preliminare dei play-off in trasferta anche se il club ha annunciato ricordo.