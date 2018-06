Bari, Corriere del Mezzogiorno: "Inseguendo la A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inseguendo la A, il Bari a Cittadella solo per vincere, titola in prima pagina l'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno. Il Bari alle 18.30 ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, seppur spalmato nell'arco dei 120 minuti dei possibili supplementari per proseguire la rincorsa alla Serie A. Grosso dovrebbe puntare sul tridente Galano, Nenè e Improta.