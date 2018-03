Bari, Corriere del Mezzogiorno: "Squadra decimata col Cittadella"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Bari decimato oggi a Cittadella, scrive l'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno nel presentare l'impegno di questo pomeriggio. Per Grosso gara con tante incognite: sono indisponibili Gyomber, Oikonomou, Floro Flores e Petriccione, ma anche Sabelli e Galano non sono al meglio per un virus influenzale ed una contusione.