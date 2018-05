Bari, La Gazzetta del Mezzogiorno: "Tolti due punti"

La Gazzetta del Mezzogiorno riserva spazio al Bari in prima pagina. "Tolti due punti", il titolo del quotidiano in edicola che sottolinea la penalizzazione dei galletti in Serie B. Riscritti dunque i playoff: non sarà più Bari-Cittadella ma la sfida si giocherà in casa dei veneti. Intanto è stato annunciato il ricorso.