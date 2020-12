Barrow a Sportweek: "Mister Mihajlovic mi stima. Devo lavorare di più e seguirlo"

In una lunga intervista a Sportweek, l'attaccante del Bologna Musa Barrow ha parlato del suo rapporto col mister Sinisa Mihajlovic: "Per un giovane è importante non aver paura di parlare col proprio allenatore. Io lo capisco quando parla, ha ragione: devo lavorare di più e fare quello che mi dice. Ogni giocatore ha qualcosa dentro, ma ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a tirarla fuori. Da soli non è mai facile. Io ho Mihajlovic, che mi stima e mi vuole bene. Se ho un problema, il mister c'è".