Beccantini sul CorSport: "Superlega, ad Agnelli è stato fatale il delirio d'onnipotenza"

"Superlega, ad Agnelli è stato fatale il delirio d'onnipotenza", scrive Beccantini sul Corriere dello Sport oggi in edicola. "E' opportuno che gli scandali avvengano ed il riferimento alla Superlega mi sembra congruo. Nel 2000 il basket consumò una sorta di rivoluzione copernicana, spaccando gli equilibri cogenti e demolendo la solidarietà vigente. All'epoca la FIBA non aveva la forza dell'UEFA e i ribelli erano tanti e tanto forti. (...) Ad Agnelli è stato fatale il delirio di onnipotenza, lo stesso che aveva spinto Moggi e Giraudo dentro a Calciopoli. Certo, la concorrenza non manca, con Lotito beccato a sbraitare contro i Carpi ed i Frosinone promossi in A e che avrebbero zavorrato la Lega Calcio e fatto cambiare canale ai cinesi. Tra oggi e domani Real, Barcellona e City giocheranno le semifinali di Champions. Punizioni? "Basta il disprezzo della gente", risponde Tebas, presidente della Liga spagnola. Anche perché senza Real e Barça non sarebbe più una SuperLiga", scrive Bucciantini.