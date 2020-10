Behrami a Il Secolo XIX: "Dopo il Covid sono più fragile ma adesso voglio vincere il derby"

Il Secolo XIX nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno al Genoa con l'intervista a Valon Behrami: "Dopo il Covid sono più fragile ma adesso voglio vincere il derby". L'ex biancoceleste racconta come in carriera, nonostante aver disputato Lazio-Roma ed altri derby a Londra, la gara più sentita sia stata sempre Svizzera-Albania. Quello di Genova è un derby che vuole vincere per regalare uno squarcio di serenità ai tifosi. Infine dice la sua sull'esperienza Covid che lo ha cambiato: "Mi sono scoperto più fragile, non più forte. Ho avuto paura per qualcosa che non conoscevo, temevo che potesse toccare ai miei figli, ai miei genitori e a mia moglie. Ma è andata bene".