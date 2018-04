Benatia-Crozza, La Verità: "E' la satira la vittima nella rissa da bar"

Il quotidiano La Verità scrive in prima pagina del botta e risposta tra il comico Maurizio Crozza e il difensore della Juventus Mehdi Benatia, titolando in taglio basso: "E' la satira la vittima nella rissa da bar". L'ex calciatore di Udinese, Roma e Bayern Monaco, intanto, non sarà multato dal club bianconero per la risposta a Crozza arrivata tramite il suo profilo Instagram.