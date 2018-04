Benevento, il Corriere del Mezzogiorno: “Sold out, grande attesa per Higuain”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C’è una strega che prova a domare la zebra anche per l’amico Ciuccio. Oggi sarà così per il Benevento di Roberto De Zerbi, ultimo in classifica, che sfida (ore 15, arbitro Pasqua) la capolista Juventus (grande attesa per il ritorno di Higuain in Campania). I 65 punti di gap danno la dimensione di una partita quasi impossibile per i campani che però giunti a questo punto non hanno più nulla da perdere. L’occasione è quindi è ghiottissima per ben figurare in una sfida assolutamente prestigiosa, riporta il Corriere del Mezzogiorno.