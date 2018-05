Benevento, Il Mattino: "Il bilancio. De Zerbi: Quanti rimpianti"

© foto di Federico Gaetano

L'edizione beneventana de Il Mattino traccia il bilancio della stagione dei sanniti in Serie A. "De Zerbi: 'Quanti rimpianti per i 4 punti al giro di boa". E intanto l'allenatore non svela il futuro: "Lascio club e piazza splendidi ma per il momento solo contatti". Taglio basso dedicato ai tifosi e alla loro voce: "Passione impareggiabile, adesso tornare subito in A".