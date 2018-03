Benevento, Il Mattino titola: "In campo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"In campo", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Mattino. Benevento a Firenze per la partita più triste. Il Franchi sarà tutto esaurito, l'omaggio al capitano viola scomparso domenica a Udine. Il Benevento oggi scenderà in campo con l'hashtag #ciaoDavide13 sulla manica sinistra della divisa da gara: un'idea che la piazza fiorentina ha apprezzato molto.