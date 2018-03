Benevento, Il Sannio apre con De Zerbi: "Avrei preferito non giocare"

Il Benevento sarà la prima squadra ad affrontare la Fiorentina dopo la scomparsa del difensore Davide Astori. Il Sannio in edicola questa mattina riporta in prima pagina alcune parole del tecnico dei campani, Roberto De Zerbi, che ieri in conferenza ha detto: "Onoreremo l'impegno ma avremmo preferito non giocare". L'allenatore, dunque, sarebbe stato favorevole al rinvio della sfida visto il momento di difficoltà che vive l'ambiente viola.