Benevento, Il Sannio: "Col Cagliari lo stesso undici di San Siro"

Il Sannio in edicola scrive del Benevento di Roberto De Zerbi, che domani ospita il Cagliari di Diego Lopez. "Con i sardi con lo stesso undici di San Siro", il titolo del quotidiano in basso alto che sottolinea come il tecnico sia intenzionato a riproporre la formazione schierata tre settimane fa a Milano contro l'Inter.