Benevento, Il Sannio sui tifosi: "Limitazioni in vista della Lazio"

© foto di Lazzerini

Il Sannio di questa mattina apre in prima pagina con il Benevento titolando: "Limitazione per i tifosi in vista della gara contro la Lazio". Nel settore ospiti si potrà accedere solo con la tessera del club. Un altro piccolo ostacolo nel difficilissimo percorso affrontato dai sanniti in questa stagione di Serie A.