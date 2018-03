Benevento sfida la Lazio, Il Sannio: “In emergenza all'Olimpico”

Il Benevento incontrerà oggi la Lazio alle 15, mentre Il Sannio riserva spazio in prima pagina alla formazione campana. “In emergenza all'Olimpico”, titola il quotidiano che sottolinea come mister Roberto De Zerbi debba fare a meno di alcune pedine per la trasferta capitolina. “Gara proibitiva e squadra incerottata”, scrive il giornale.