Benfica-Inter, la moviola di CorSport: "Oliver, ci sei? Rafa Silva graziato. Un dubbio in area"

vedi letture

Benfica-Inter, semplicemente la direzione di gara di Michael Oliver ieri sera è stata inadeguata. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'arbitro inglese si merita un 5 pieno: ha sbagliato in più occasioni, lasciando strascichi di dubbi dietro di sé. "Grazia Rafa Silva da un possibile rosso (almeno il giallo, no?)", senza nemmeno assegnare fallo. Invece il contatto Bastoni-Gonçalo Ramos in area avrebbe potuto quantomeno approfondirlo: "situazione al limite, Bastoni quasi contemporaneamente colpisce dietro al ginocchio Gonçalo Ramos sfiorando però anche il pallone", la spiegazione data dal VAR. Netto invece il penalty assegnato all'Inter su cross di Dumfries e intervento di Joao Mario: "ha il braccio sinistro alto sopra le spalle, che sfiori o meno di testa conta zero" e Oliver all'OFR prende la decisione giusta.