Benitez al Corriere dello Sport: "Inter-Napoli? Tutta la pressione sarà sui nerazzurri"

"Inter-Napoli? Tutta la pressione sarà sui nerazzurri". Queste le parole di Rafael Benitez in edicola questa mattina al Corriere dello Sport sulla super sfida di stasera. Il tecnico ricorda i momenti passati sulle due panchine: "All'Inter rimasi poco, erano reduci dal Triplete e, nonostante Supercoppa Italiana e Mondiale per Club, non mi fu permesso di allungare quell'avventura. A Napoli in due anni attirammo l'attenzione di giocatori con qualità e spessore: meriti da riconoscere a De Laurentiis". In quanto alla partita di stasera, spiega come siano i nerazzurri ad avere tutte le pressioni dalla loro parte sia per i costi affrontati sia per gli obiettivi prefissati: "La Juventus sembra aver allentato".