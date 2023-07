Berardi, la Lazio non molla. Il Messaggero: "Continuano i contatti con l'agente"

Il Messaggero fa il punto sull'asse Sassuolo-Lazio per Berardi. I biancocelesti ci stanno provando, negli ultimi giorni è stata in continuo contatto con gli agenti del calciatore, ma la valutazione superiore ai 30 milioni che ne fa il Sassuolo sta rallentando la trattativa. Gli altri profili che piacciono sono Hudson-Odoi e Karlsson, ai quali si è aggiunto Lucas Vazquez. Zaha costa troppo, mentre Ngonge e Orsolini sarebbero solo alternative in ultima battuta.