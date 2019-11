"Qui non cambia mai nulla, faccio una task force per il razzismo": questo il grido di Kevin Prince Boateng, intervistato dal Corriere della Sera. Il calciatore della Fiorentina ha parlato del suo approdo a Firenze ("Commisso in 10 minuti ha dato l'ok per il mio contratto") e anche della lotta al razzismo: "Sto organizzando una task force mia con eventi, coinvolgendo altri calciatori. Sono stufo, la gente non capisce come si sentono Balotelli, Boateng o Koulibaly quando tornano a casa. Noi siamo soli. Divento pazzo quando sento commenti del tipo 'tanto guadagni 5 milioni', addosso restano cicatrici che non si possono cancellare".