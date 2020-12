Bocci sul Corriere della Sera: "Valgono più le Asl o il protocollo federale?"

"Valgono più le Asl o il protocollo federale?". Questo ciò che scrive Alessandro Bocci sul Corriere della Sera stamani. Per lui si crea adesso dunque un pericoloso precedente con il protocollo federale che viene sconfessato e con il calcio che rischia di tornare in mano alle Asl visto che una partita da calendario da disputare il 4 ottobre si giocherà a maggio e la sensazione che De Laurentiis ci abbia marciato non è cancellata. "La vicenda per la FIGC non finisce qui e l'indagine resta aperta. Ora il Napoli si rilancia, la Juventus rischia di passare il Natale a -10 dalla vetta".